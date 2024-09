Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercialys: création d'un comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - La foncière Mercialys annonce se doter d'un comité exécutif autour de son directeur général, Vincent Ravat, 'afin d'optimiser le pilotage de sa stratégie au service d'une trajectoire régulière de croissance et de rendement'.



Ce comité rassemble la directrice générale déléguée Elizabeth Blaise, les directeurs généraux adjoints Philippine de Bruyn et Fabrice Haurani, ainsi que les directeurs Stéphane Girard (opérations et relations extérieures) et Camille Morel (ressources humaines).



Par ailleurs, le directeur financier Irving Gauthier participe aux réunions du comité exécutif en qualité de secrétaire, assurant le lien avec le comité managérial qui inclut les collaborateurs clef responsables des principales fonctions de l'entreprise.





Valeurs associées MERCIALYS 12,38 EUR Euronext Paris +0,65%