Mercialys bondit, soutenu par Jefferies

(AOF) - Mercialys (4,85% à 10,59 euros) affiche la plus forte hausse du SBF 120 après le relèvement de recommandation de Jefferies. Le broker passe de Conserver à Acheter avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 13 euros. Il constate que le modèle économique du groupe, fondé sur des centres commerciaux français centrés sur des hypermarchés, a continué à faire preuve de résilience en 2024. Les récents signes de stabilisation des valeurs vénales des sites et le remplacement des hypermarchés Casino par de nouveaux opérateurs soutiennent structurellement la performance des actifs.

Avec un bilan "solide", Jefferies juge Mercialys "bien positionné pour passer en mode investissement" alors qu'il pourrait être une cible potentielle dans le cadre de la consolidation du secteur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- « Pure player » de galeries commerciales en France, créé en 2005 ;

- Patrimoine de 48 actifs d’une valeur de 2,9Mds€, composé à 85 % de grands centres régionaux et commerciaux ;

- Revenus locatifs de 173 M€ tirés à 68 % d’enseignes nationales ou internationales, à 14 % d’enseignes locales et à 18 % de marques du groupe Casino ;

- Modèle d’affaires de transformation des actifs immobiliers au service des comportements d’achat et de pérenisation des revenus locatifs, via l’implantation dans les régions attractives, l’offre de services et produits abordables, des actifs de réserves foncières et la requalification des surfaces commerciales ;

- Capital ouvert (6 % pour Black Rock et 5,3 % pour AXA IM), Eric Le Gentil présidant le conseil de 9 administrateurs, Vincent Ravat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires optimisée en septembre par une nouvelle gouvernance exécutive :

- recentrage des locataires sur l’offre de biens et services essentiels aux clients (alimentaire, santé & cosmétiques ou multimedia, électroménager & culture vs habillement),

-diminution de la dépendance aux enseignes Casino -Géant, Monoprix…- accélérée par les cessions de fonds de commerce Casino aux autres grands du secteur ;

- nouveaux outils immobiliers : acquisitions d’ImocomPartners et de DEPUR ;

- innovation fondée sur un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » aux données des 1,3 millions de consommateurs accessibles aux enseignes clientes, et sur l’écosystème Le Shop/Ocitô décliné entre une plateforme logistique du 1er kilomètre, une de solutions du dernier kilomètre et une place de marché pour les consommateurs ;

- Stratégie environnementale « Fair impact » visant la neutralité carbone en 2030 :

- 66 % de déchets valorisés (objectif de 100 %),

- aucune utilisation de produit phytosanitaire et absence d’artificialisation des sols,

- 100 % des achats supérieurs à 10 M€ assortis de clauses RSE,

- émissions de lignes de crédit avec clauses environnementales ;

- 407 M€ de ressources foncières et portefeuille de projets de 430 M€ jusqu’en 2028 ;

- Bilan assaini avec un levier de la dette ramené à 5,5, un ratio LTV de 36,9 % et une maîtrise de la dette (2,3 % de coût moyen et sans échéance avant 2026).

Défis

- Suivi de 2 critères spécifiques : l’actif net réévalué ou ANR (18,8 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacances des immeubles (3,3 %) ;

- Diminution progressive de la dépendance aux enseignes -Géant, Monoprix…- du groupe Casino (21,4 % de la base locative) ;

- Retombées de la prise de participation stratégique (23 % du capital) dans DEPUR, spécialiste des grands projets F&B&E (food, beverage, entertainment) ;

- Vers une restructuration des hypermarchés détenus par Mercialys, en accroissant les surfaces de galerie commerciale et déploiement d’espaces de coworking dans les sites avec pour objectif 1,5 Md€ de revenus additionnels en 2025 ;

- Après une hausse de 4,2 % des loyers au 1 er semestre et d’un recul de 3,9 % du résultat opérationnel, objectif 2023 d’une hausse de + 2 % au moins du résultat courant et d’un taux de distribution entre 85 et 95 %.