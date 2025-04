Mercialys: baisse de près de 4% des loyers au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Mercialys affiche des loyers facturés de 43,8 millions d'euros à fin mars 2025, en recul de 3,7% du fait essentiellement des cessions intervenues en juillet 2024. A périmètre constants, ils ont au contraire augmenté de 2,7% en comparaison annuelle.



La foncière met aussi en avant une fréquentation de ses centres commerciaux en hausse de 2,5% à nombre de jours comparables, soit une surperformance par rapport au panel national Quantaflow pour la FACT (+0,7%) 'significative' à +180 points de base.



L'activité du premier trimestre conforte Mercialys dans ses objectifs annuels d'un résultat net récurrent par action compris entre 1,22 et 1,25 euro et d'un dividende minimum d'un euro par action au titre de 2025.





