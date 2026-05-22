Mercedes vise un déploiement en Allemagne d'ici la fin de l'année pour son système d'aide à la conduite en milieu urbain

par Rachel More

Mercedes-Benz MBGn.DE a annoncé vendredi son intention de déployer son système de conduite assistée en milieu urbain de point à point en Allemagne à partir de la fin de cette année, dans le but de figurer parmi les premiers constructeurs automobiles à proposer cette technologie en Europe.

Ces projets s'inscrivent dans une course à l'introduction de fonctionnalités de conduite autonome dans les rues des villes européennes, ses concurrents BMW BMWG.DE et Tesla TSLA.O s'efforçant de déployer des technologies similaires dans la région.

Le système de Mercedes sera disponible dans certaines villes allemandes à partir de fin 2026, avant d'être étendu à l'ensemble du pays à partir de début 2027, a annoncé le directeur technique Joerg Burzer dans un message publié sur LinkedIn après une réunion au ministère des Transports à Berlin.

"Notre objectif est clair: Nous voulons rester à la pointe de la concurrence mondiale en matière de conduite assistée et automatisée", a-t-il écrit.

L'EUROPE SUIT LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS

Ce système, baptisé MB. DRIVE ASSIST PRO, est disponible en Chine depuis fin 2025 et devrait être lancé sur le marché américain dans le courant de l'année.

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla cherche actuellement à obtenir l'homologation de son produit "Full Self-Driving" (conduite entièrement autonome) supervisée dans toute l'Union européenne, après avoir obtenu des autorisations préliminaires aux Pays-Bas et en Lituanie.

BMW prévoit de lancer son propre système de conduite automatisée en milieu urbain en Allemagne à la fin de l'année, a déclaré un porte-parole de la société.

Burzer a déclaré que Mercedes travaillait intensément avec le ministère allemand des Transports et l'agence de la circulation routière KBA "afin de commercialiser ces innovations et d'autres rapidement et de manière responsable".

Un porte-parole du ministère a indiqué que Burzer et le ministre allemand des Transports, Patrick Schnieder, avaient discuté vendredi de la conduite automatisée, notamment dans le contexte de la concurrence internationale.

Le ministère "vise à faire de l'Allemagne un pôle d'innovation de premier plan en matière de conduite autonome", a déclaré le porte-parole, ajoutant qu'il était en contact régulier avec l'industrie pour faire progresser cette technologie.

DÉVELOPPÉ AVEC NVIDIA

Mercedes prévoit de lancer MB. DRIVE ASSIST PRO dans un premier temps à Stuttgart et à Munich, a déclaré un porte-parole. Le système sera à terme déployé sur l'ensemble de la gamme de voitures et de fourgonnettes du constructeur.

Développé en partenariat avec le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O , le système est capable de gérer les feux de signalisation, les changements de voie et le trafic urbain dense, sous la supervision du conducteur.

De nombreux constructeurs automobiles limitent actuellement les fonctions de conduite autonome des véhicules particuliers aux autoroutes, où les conditions de circulation sont plus prévisibles. Les villes posent des défis plus complexes, notamment en raison de la présence de piétons, de cyclistes et de situations imprévues.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))