Mercedes-Benz rejoint la plateforme IPAI pour accélérer son intégration de l'IA
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 10:22
Katrin Lehmann, directrice des systèmes d'information, explique que l'IA devient 'un levier stratégique pour une création de valeur durable'. Le groupe apporte son expérience couvrant toute la chaîne de valeur, tandis que la collaboration doit générer des synergies en R&D et en production. Moritz Gräter, directeur général d'IPAI, souligne une contribution essentielle pour une IA fiable et compétitive 'Made in Europe'.
Des applications concrètes sont envisagées, notamment en gestion qualité des moteurs AMG ou au Digital Factory Campus de Berlin. Mercedes-Benz déploie déjà des copilotes d'IA pour automatiser les tâches, renforcer l'efficacité et améliorer l'expérience employé.
Un centre de compétence dédié, appuyé par la plateforme multi-cloud 'Agent Garden', accélère l'intégration des modèles, désormais réalisable en cinq semaines, dans le respect d'une gouvernance fondée sur les risques.
Valeurs associées
|59,1000 EUR
|XETRA
|+1,62%
A lire aussi
-
Guerre en Ukraine : l'émissaire américain Steve Witkoff va rencontrer Vladimir Poutine mardi, selon le Kremlin
La semaine qui s'ouvre s'annonce "cruciale" pour l'Ukraine, a affirmé la cheffe de la diplomatie de l'UE, alors que Volodymyr Zelensky est arrivé lundi matin à Paris. Alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour aboutir à un plan de paix en Ukraine, ... Lire la suite
-
Le bilan des inondations catastrophiques qui ont frappé ces derniers jours des territoires d'Indonésie, Thaïlande, Malaisie et du Sri Lanka s'est encore alourdi dimanche, avec plus de 1.000 morts et plusieurs centaines de disparus.
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer