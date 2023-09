Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Mercedes-Benz: prolonge son partenariat avec Roger Federer information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 12:55

(CercleFinance.com) - Roger Federer et Mercedes-Benz poursuivront leur partenariat pendant encore des années. Il entretient un partenariat étroit avec Mercedes-Benz depuis 15 ans.



Depuis la fin de sa carrière, Roger Federer et Mercedes-Benz ont poussé leur partenariat à un niveau supérieur : leur initiative commune Neon Legacy vise à soutenir en particulier les prochaines générations de joueurs de tennis.



En juin 2023, un court de tennis public à Abbey Wood, Londres, a été rénové et ouvert au public par Roger Federer. Le mardi 19 septembre 2023, juste avant la Laver Cup, Roger Federer est de nouveau revenu sur le terrain avec les enfants de la région de Vancouver.



' Mon objectif a toujours été de redonner quelque chose au tennis et à la société après ma carrière active. Avec cette extension de notre partenariat à long terme, Mercedes-Benz et moi sommes impatients d'identifier et de mettre en oeuvre ces projets spéciaux au profit des communautés du monde entier '.