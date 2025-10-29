 Aller au contenu principal
Mercedes-Benz-L'Ebit chute de 70% au T3 avec la restructuration
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 08:03

Mercedes MBGn.DE a fait état mercredi d'une chute de 70% de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) au troisième trimestre, le constructeur allemand de voitures de luxe citant les coûts des suppressions d'emplois et une forte concurrence aux États-Unis et en Chine.

L'Ebit trimestriel du groupe s'est élevé à 750 millions d'euros, contre 2,5 milliards d'euros pour la même période l'année dernière.

Si l'on ajuste ce résultat en retirant 1,3 milliard d’euros d’éléments exceptionnels, principalement liés aux coûts de restructuration, dont un programme de départs volontaires lancé en Allemagne en avril, le recul de l'Ebit est moins marqué : il affiche une baisse de 17% en glissement annuel, à 2,1 milliards d’euros.

Le groupe a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais a mis en garde contre un environnement "dynamique", ajoutant qu'il poursuivrait ses mesures d'efficacité à l’échelle du groupe.

Les difficultés de Mercedes s'étendent à ses principaux marchés alors que les droits de douane pèsent sur les États-Unis, que les ventes reculent sur le marché chinois très concurrentiel et que la transition vers les véhicules électriques pèse sur les marges.

Le constructeur automobile allemand a engagé des mesures de restructuration afin de réaliser 5 milliards d’euros d’économies dans le monde d’ici 2027.

Au total, le groupe a comptabilisé 876 millions d'euros de dépenses pour des programmes de restructuration au troisième trimestre, contre 560 millions d'euros au cours du trimestre précédent.

Plus tôt ce mois-ci, Mercedes a annoncé une baisse de 27% de ses ventes de voitures en Chine au troisième trimestre.

(Rédigé par Rachel More, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
54,650 EUR XETRA 0,00%
