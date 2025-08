Mercedes-Benz dévoile le GLC électrique, vitrine de sa nouvelle stratégie information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 10:21









(Zonebourse.com) - Mercedes-Benz annonce que le GLC électrique, qui sera présenté officiellement le 7 septembre au salon IAA de Munich, inaugure une nouvelle phase dans sa stratégie produit. Ce SUV marque l'introduction d'une calandre entièrement repensée, incluant un éclairage intégré, ainsi que du nouveau système MB.OS, plateforme logicielle centrale des futurs modèles de la marque.



Ce lancement s'inscrit dans la volonté de Mercedes-Benz de renforcer sa position dans le segment électrique premium tout en modernisant son identité visuelle. Le GLC reste le modèle le plus vendu de la gamme, et sa version électrique vise à assurer la continuité de cette performance sur un marché en transition.



Avec ce véhicule, le constructeur combine une montée en gamme sur le plan technologique, une rationalisation du design et une intégration plus poussée des logiciels propriétaires, dans un contexte de concurrence accrue sur le segment des SUV électriques.





