Mercedes-Benz annonce une chute de 70 % de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre

Mercedes MBGn.DE a enregistré une baisse de 70% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, a annoncé le groupe mercredi, le coût des suppressions d'emplois s'ajoutant aux difficultés liées aux tarifs douaniers américains et à la faiblesse de la demande pour le constructeur allemand de voitures de luxe.

Le bénéfice du groupe avant intérêts et impôts s'est élevé à 750 millions d'euros (875 millions de dollars) entre juillet et septembre, contre 2,5 milliards d'euros à la même période l'année dernière.

En termes ajustés, l'Ebit trimestriel s'est élevé à 2,1 milliards d'euros, sous l'effet d'effets spéciaux tels que les indemnités de licenciement.

La société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais a mis en garde contre un environnement "dynamique", ajoutant qu'elle poursuivrait ses mesures d'efficacité dans l'ensemble du groupe. (1 dollar = 0,8575 euro)