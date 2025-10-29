 Aller au contenu principal
Mercedes-Benz annonce une chute de 70 % de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercedes MBGn.DE a enregistré une baisse de 70% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, a annoncé le groupe mercredi, le coût des suppressions d'emplois s'ajoutant aux difficultés liées aux tarifs douaniers américains et à la faiblesse de la demande pour le constructeur allemand de voitures de luxe.

Le bénéfice du groupe avant intérêts et impôts s'est élevé à 750 millions d'euros (875 millions de dollars) entre juillet et septembre, contre 2,5 milliards d'euros à la même période l'année dernière.

En termes ajustés, l'Ebit trimestriel s'est élevé à 2,1 milliards d'euros, sous l'effet d'effets spéciaux tels que les indemnités de licenciement.

La société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais a mis en garde contre un environnement "dynamique", ajoutant qu'elle poursuivrait ses mesures d'efficacité dans l'ensemble du groupe. (1 dollar = 0,8575 euro)

