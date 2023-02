MEMSCAP : WEBINAIRE ACTIONNAIRES INDIVIDUELS - MERCREDI 8 MARS 2023

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’avionique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), tiendra un webinaire le 8 mars prochain à 18 h afin d’exposer la stratégie du Groupe MEMSCAP.

Monsieur Jean Michel Karam, Président Directeur Général de MEMSCAP, répondra à cette occasion aux questions des actionnaires de MEMSCAP et des investisseurs intéressés par l’activité du Groupe.