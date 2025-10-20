Memscap - Visioconférence actionnaires et investisseurs - Mardi 28 octobre 2025 - 18h00

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), tiendra une visioconférence le mardi 28 octobre à 18h00 afin de commenter les résultats du 3ème trimestre 2025 du Groupe.

(Les résultats du 3ème trimestre 2025 du Groupe MEMSCAP seront publiés le mardi 28 octobre 2025 après bourse.)



Monsieur Jean Michel Karam, Président Directeur Général de MEMSCAP, répondra à cette occasion aux questions des actionnaires de MEMSCAP et des investisseurs intéressés par l’activité du Groupe.



Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/memscap-webinaire-actionnaires-resultats-t3-2025



Vous pouvez adresser en amont vos questions à https://memscap.com/fr/visio/



MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris

(Euronext Paris - Libellé Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)