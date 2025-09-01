 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Memscap : une performance semestrielle décevante
information fournie par AOF 01/09/2025 à 08:43

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies de Memscap au premier semestre 2025 a diminué de 16% par rapport au premier semestre 2024 pour s'élever à 6,14 millions d'euros. Le repli observé par rapport au premier semestre 2024 est directement lié aux activités médicales du groupe affectées par un client majeur en phase de remise en conformité réglementaire de ses systèmes. Les ventes relatives au secteur médical s'établissent ainsi à 658 000 euros au premier semestre 2025 contre 1,66 million d'euros un an avant.

Ce segment représente 11% du chiffre d'affaires consolidé du groupe sur le 1er semestre 2025 (contre 23% au premier semestre 2024).

Au premier semestre 2025, le taux de marge brute s'établit à 41,8% du chiffre d'affaires consolidé contre 40,4% au premier semestre 2024. Malgré un effet volume négatif résultant des activités médicales, le taux de marge du premier semestre 2025 bénéficie d'un mix produit favorable sur le semestre. La marge brute s'élève ainsi à 2,567 millions d'euros d'euros sur le premier semestre 2025 contre 2,936 millions d'euros pour le premier semestre 2024.

Sur ce semestre, le bénéfice opérationnel des activités poursuivies s'établit à 534 000 euros (9% du chiffre d'affaires consolidé) contre un bénéfice opérationnel de 899 000 euros (12% du chiffre d'affaires consolidé) au titre du premier semestre 2024.

Le bénéfice net ressort à 363 000 euros sur les six premiers mois de 2025 (6% du chiffre d'affaires consolidé) contre un bénéfice net de 992 000 d'euros il y a un an à la même période (14% du chiffre d'affaires consolidé).

" Dans un environnement marqué par l'attentisme et les perturbations macroéconomiques, le projet d'entreprise de Memscap reste plus que jamais d'afficher une croissance rentable grâce à ses atouts majeurs, aux barrières technologiques solides et un modèle pérenne. Le développement des activités de ' Contrôle moteur ' conforte ces ambitions pour les années à venir alors même que le groupe continue à travailler au renforcement de sa performance opérationnelle et financière ", explique le spécialiste des solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, au sujet de ses perspectives.

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
3,7000 EUR Euronext Paris -6,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

