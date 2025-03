MEMSCAP: Un bilan qui continue de se consolider

CA 2024 -10% à 12,7 M€

Marge brute 39,7% / Mex 9,3% / Marge nette 10,9%

Gearing hors IFRS 16 -29,7% vs -26% en 2023

Pour mémoire, l'activité de Memscap a été pénalisée essentiellement en raison du quasi-arrêt de 3 clients. Malgré cet environnement dégradé, le groupe est parvenu à poursuivre l'amélioration de son bilan.

Désormais, il ne porte plus de dettes financières « classiques » (26 K€) et ne comptabilise au bilan que ses dettes locatives (5 M€). Il dispose par ailleurs de 5,4 M€ de liquidités nettes et disponibles. Ses capitaux propres se montent à 18,3 M€.

En termes de flux, il faut noter une forte progression des stocks à 143 jours de CA vs 103 en 2023 et une moyenne historique de 86 jours. Cet élément a joué négativement sur la génération de trésorerie avec une variation de BFR de 1,65 M€. Ceci est lié au fort ralentissement de l'activité essentiellement au S2. Néanmoins, le groupe a généré de la trésorerie grâce à son activité opérationnelle ce qui démontre la solidité de son modèle dans un environnement perturbé.

En termes d'investissements, les acquisitions d'immobilisations ont représenté 1,6% du CA vs 2,5% en 2023 et une moyenne historique de 2,6%. Le Free cash-flow ressort à +0,4 M€ vs +1,3 M€ en 2023.

Autre facteur ayant pesé sur la génération de trésorerie, la décision de procéder au rachat d'actions en vue de leur annulation pour 0,46 M€. In fine, Memscap affiche une diminution de trésorerie de -0,83 M€. Concernant cette opération annoncée le 3 décembre, nous restons dubitatifs sur son intérêt même si cela a permis, il est vrai, de faire remonter significativement le titre avec une hausse de 77% en 1 semaine pour atteindre les 5,2 € alors que l'action était revenue sur un plus bas depuis mai 2023 et de montrer la confiance du conseil d'administration dans la solidité du groupe.