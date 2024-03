Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Memscap: résultats conformes aux attentes, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Memscap a livré hier soir des résultats annuels conformes aux attentes et assortis de perspectives optimistes, une publication qui était plutôt bien accueillie en Bourse ce jeudi.



Le fabricant de capteurs de pression de haute précision pour les marchés de l'aéronautique et du médical a annoncé que son chiffre d'affaires s'était établi à 14,1 millions d'euros l'an dernier, contre 9,3 millions en 2022, soit une croissance de 50,7% sur l'exercice.



Son bénéfice opérationnel des activités poursuivies atteint lui 2,5 millions d'euros, - soit 17,6% du chiffre d'affaires - contre seulement 236.000 euros en 2022.



Le bénéfice net après impôt des activités poursuivies s'élève ainsi à 2,1 millions d'euros sur l'exercice, à comparer avec un profit de 151.000 euros en 2022.



S'agissant de ses perspectives, le groupe indique que ses performances en 2023 confirment les ambitions de son plan stratégique '4C' à horizon 2026.



'Alors que le titre a connu un fort 'rerating' en 2023 à l'issue de sa 'recovery' (+185% sur 12 mois), nous pensons que la valeur devrait rester bien orientée alors qu'elle dispose de fondamentaux solides, de marchés toujours très porteurs et d'une excellente visibilité sur son activité à la faveur de ses contrats long-terme', réagissent les analystes d'Euroland.



La société de Bourse relève son objectif de cours à 10,5 euros, contre 8,1 euros jusqu'ici, avec une recommandation qui reste à l'achat.



Peu avant 12h30, le titre avançait de plus de 1%





