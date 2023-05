Memscap : Meggitt choisit Memscap pour des applications de contrôle moteur

MEMSCAP et MEGGITT PLC signent un contrat de développement et d’approvisionnement pluriannuel de modules de pression pour le contrôle moteur.

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui que MEGGITT PLC a choisi MEMSCAP pour développer et fournir certains de ses composants clés pour ses instruments de contrôle moteur.

Basé au Royaume-Uni, MEGGITT est un groupe d'ingénierie internationale spécialisé dans les composants et sous-systèmes intelligents évoluant dans des environnements extrêmes, notamment pour les marchés de l'industrie aérospatiale, de la défense et de l’énergie.

MEMSCAP fournira à MEGGITT diverses configurations de modules de pression intégrant une version customisée et durcie de la nouvelle génération de son capteur de pression SP85, initialement développé dans le cadre des programmes STEGS (Sensor Technology for Green and Safe Jet Engine). Ces capteurs et modules seront conçus et qualifiés pour être totalement intégrés dans les unités de surveillance et du contrôle du moteur (Engine Monitoring Units / EMU) de MEGGITT destinées à l’aéronautique.