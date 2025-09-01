Memscap: l'euro et le médical pénalisent les résultats, le titre baisse
Le fabricant de capteurs de pression de haute précision, notamment dédiés à l'aéronautique, a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice opérationnel des activités poursuivies de 534.000 euros (soit 9% du chiffre d'affaires consolidé) à comparer avec un bénéfice opérationnel de 899.000 euros (12% du chiffre d'affaires consolidé) au 1er semestre 2024.
Le bénéfice net ressort à 363.000 euros sur le 1er semestre 2025 contre un bénéfice net de 992.000 euros sur le 1er semestre 2024.
A 6,14 millions d'euros, le chiffre d'affaires présente, lui, une diminution de 16% par rapport au 1er semestre 2024 , un repli lié aux activités médicales du groupe affectées par un client majeur en phase de remise en conformité réglementaire de ses systèmes.
Les ventes relatives au secteur médical s'établissent ainsi à 658.000 euros au titre du 1er semestre 2025 contre 1,66 million un an plus tôt.
Premier marché du groupe, le secteur avionique affiche pour sa part un chiffre d'affaires de 4,73 millions d'euros contre 4,89 millions au premier semestre 2024, soit un recul de 3%.
Dans son communiqué, le groupe explique avoir également pâti d'un effet de change défavorable sur la période 'dans un environnement marqué par l'attentisme et les perturbations macroéconomiques'.
Memscap indique que son objectif est, plus que jamais, d'afficher une croissance rentable grâce au développement de ses activités dites de 'contrôle moteur' qui confortent ses ambitions pour les années à venir alors même que l'entreprise dit continuer à travailler au renforcement de sa performance opérationnelle et financière.
A la Bourse de Paris, l'action reculait de 5,5% lundi à la mi-journée, portant à plus de 27% sa baisse depuis le début de l'année.
