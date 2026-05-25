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Memscap - Diffusion en direct de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 4 juin 2026
information fournie par Boursorama CP 25/05/2026 à 18:30

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce la diffusion en direct de sa prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.

L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS) se tiendra le 4 juin 2026 à 17 heures, au 13 rue du Mail, 75002 Paris.

Pour les actionnaires souhaitant suivre la diffusion en direct de cette assemblée, nous vous remercions de bien vouloir vous enregistrer en remplissant le formulaire d’inscription suivant : https://memscap.com/fr/inscription-retransmission-aga

MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris

(Euronext Paris - Libellé Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)

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