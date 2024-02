Memscap confirme son éligibilité au PEA-PME

Grenoble (France) – 08 février 2024 – 18:30.



MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’avionique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), confirme être éligible au dispositif fiscal PEA-PME et respecter les critères fixés par le décret d'application n°2014-283, publié en date du 4 mars 2014.



Le Groupe MEMSCAP répond ainsi à l'ensemble des critères d'éligibilité au PEA-PME, à savoir un effectif inférieur à 5.000 salariés, d'une part, et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros, d'autre part.



Les actions MEMSCAP pourront en conséquence être intégrées au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes valeurs.





A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, basées sur la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), pour les marchés de l’avionique et du médical. MEMSCAP fournit également des atténuateurs variables (VOA) pour le marché des communications optiques. MEMSCAP est cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0010298620 – Code mnémonique : MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site www.memscap.com.