Memscap - Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mai 2024

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mai 2024.



L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS) se tiendra le 31 mai 2024 à 17 heures, dans les locaux de la Société, sis à Bernin (38190), Parc Activillage des Fontaines.



L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24 avril 2024 (bulletin n° 50). Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.



Les documents relatifs à cette assemblée peuvent être consultés sur le site internet de MEMSCAP (www.memscap.com) dans la rubrique « Assemblées générales » de la partie « Investisseurs ».



Les autres documents et renseignements prévus aux articles R. 225-73, R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.