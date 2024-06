Memscap - Changement d’horaire de la visioconférence Actionnaires et Investisseurs

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce ce jour un changement d'horaire pour la visioconférence Actionnaires et Investisseurs durant laquelle Marc Fiorentino, Président fondateur de EUROLAND CORPORATE interviewera Jean Michel Karam, PDG fondateur de MEMSCAP.



La visioconférence Actionnaires et Investisseurs prévue initialement le jeudi 27 juin 2024 à 10h00 aura désormais lieu le jeudi 27 juin 2024 à 11h00.



Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :

https://app.livestorm.co/euroland-corporate/memscap-webinaire-actionnaires?s=7e25f7a3-ef4a-4e9e-89db-0e0d88cf26d0



Vous pouvez adresser en amont vos questions à https://memscap.com/fr/visio/



