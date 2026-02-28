MÉMOIRE CORRIGÉ-La Writer's Guild of America déclare que la fusion Paramount Skydance / Warner Bros. Discovery doit être bloquée

(Corrige la source en Writer's Guild Of America, de Paramount Skydance)

Writer's Guild Of America:

* WRITER'S GUILD OF AMERICA: "LA FUSION PARAMOUNT SKYDANCE/ WARNER BROS. DISCOVERY DOIT ÊTRE BLOQUÉE"- DÉCLARATION

* WRITER'S GUILD OF AMERICA ON PARAMOUNT/ WBD MERGER: "LOSS OF COMPETITION WOULD BE A DISASTER FOR WRITERS, CONSUMERS & ENTIRE ENTERTAINMENT INDUSTRY" (LA PERTE DE CONCURRENCE SERAIT UN DÉSASTRE POUR LES AUTEURS, LES CONSOMMATEURS ET L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE DU DIVERTISSEMENT)