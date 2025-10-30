Melissa prend de la vitesse à l'approche des Bermudes

par Dave Sherwood et Zahra Burton

LA HAVANE/KINGSTON/PORT-AU-PRINCE, 30 octobre (Reuters) - L 'ouragan Melissa prenait de la vitesse mercredi à l'approche de l'archipel britannique des Bermudes, après que ses vents violents ont semé le chaos en Jamaïque, à Cuba et en Haïti.

Melissa devrait toucher terre aux Bermudes dans la soirée après avoir frappé les Bahamas et les îles Turques-et-Caïques.

Les autorités de la région, qui peinent à évaluer précisément les dommages causés par l'ouragan, ont confirmées qu'au moins 25 personnes, dont dix enfants, étaient mortes en Haïti et quatre en Jamaïque.

Plus de 70% des usagers étaient encore privés d'électricité jeudi matin en Jamaïque, a annoncé le ministre de l'Energie Daryl Vaz.

Melissa, rétrogradé en catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson, charriait à 15h00 GMT des vents allant jusqu'à 165 km/h, selon le Centre américain des ouragans (NHC).

La tempête devrait continuer à prendre de la vitesse et "passer le nord-ouest des Bermudes" plus tard dans la journée de jeudi avant de probablement s'affaiblir vendredi, a dit le NHC.

Melissa a traversé mardi la Jamaïque en catégorie 5, la plus élevée, avec des rafales de près de 300 km/h, provoquant des destructions de maisons et de routes, ainsi que des inondations. L'île n'avait jamais connu le passage direct d'un ouragan de catégorie 4 ou 5 depuis le début des relevés météorologiques.

Le site météorologique AccuWeather estime que Melissa pourrait coûter 22 milliards de dollars en dégâts et pertes économiques, et que les efforts de reconstruction pourraient durer une décennie ou plus.

