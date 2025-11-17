 Aller au contenu principal
Melissa Holyoak, commissaire de la FTC, est nommée procureure intérimaire de l'Utah
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 21:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur la commission aux paragraphes 3, 5 à 7 et d'un commentaire du président de la FTC au paragraphe 4)

Melissa Holyoak, commissaire de la FTC, a été nommée procureure intérimaire pour le district de l'Utah, a annoncé lundi la Commission fédérale du commerce (FTC).

Mme Holyoak a été nommée par la procureure générale Pam Bondi, et son dernier jour en tant que commissaire a été lundi, a indiqué la FTC dans un communiqué.

Mme Holyoak, ancienne avocate générale de l'Utah, avait prêté serment en tant que commissaire de la FTC l'année dernière, en tant que l'une des deux républicaines nommées par le président de l'époque, Joe Biden.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, qui était procureur général de Virginie avant d'être nommé à la Commission l'année dernière, a déclaré: "Ce fut une bénédiction de servir à ses côtés pendant près de quatre ans en tant que collègues commissaires et procureurs généraux d'État"

Ryan Baasch, conseiller économique du président Donald Trump, devrait être nommé au poste vacant de commissaire. M. Baasch a précédemment travaillé au bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton.

Mark Meador, associé du cabinet d'avocats Kressin Meador Powers et ancien conseiller en droit de la concurrence du sénateur républicain Mike Lee (Utah), a été confirmé au poste de commissaire en avril. Selon la loi, pas plus de trois commissaires sur les cinq membres de l'organisme ne peuvent être issus du même parti politique. En mars, M. Trump a décidé de limoger les deux membres démocrates de la commission. La Cour suprême des États-Unis entendra les arguments sur la légalité de cette action en décembre, dans une affaire qui pourrait renverser 90 ans de jurisprudence permettant à certaines agences créées par le Congrès d'avoir un certain degré d'indépendance par rapport à la Maison Blanche.

Fusions / Acquisitions
