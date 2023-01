Meilleur trimestre de collecte nette pour les fonds espagnols depuis 2018

(NEWSManagers.com) - Les fonds d'investissement espagnols ont enchaîné un 26ème mois de collecte nette consécutif en décembre 2022 et ont connu leur meilleur trimestre depuis 2018, selon les données préliminaires de l'association de la gestion d'actifs locale Inverco. Cette dernière a observé des entrées nettes de 1,4 milliard d'euros le mois dernier dans les fonds espagnols, en particulier dans les fonds garantis (652 millions d'euros de collecte), les fonds obligataires (630 millions d'euros) et la gestion passive (555 millions d'euros). Les fonds monétaires ont engrangé 53 millions d'euros d'entrées nettes. Les autres catégories de fonds ont décollecté, les fonds actions internationales (-260 millions d'euros) et obligataires mixtes (-102 millions d'euros) en tête.

Au total, l'industrie des fonds en Espagne a collecté près de 16,6 milliards d'euros sur l'année 2022 dont 7,6 milliards pour le quatrième trimestre 2022, soit le meilleur trimestre de collecte depuis le premier trimestre 2018 selon Inverco. Les fonds espagnols ont terminé l'année 2022 avec un patrimoine cumulé de 306,3 milliards d'euros, en recul de 3,6% sur un an. Leur rentabilité cumulée est négative sur 2022 à hauteur de -8,4%.