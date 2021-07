Meeschaert AM absorbe Amilton AM

(NEWSManagers.com) - Meeschaert Asset Management, qui appartient au groupe LFPI depuis le 1er avril 2021, acte sa fusion avec Amilton Asset Management, autre société de gestion de LFPI.

Selon un document consulté par NewsManagers, un projet commun de fusion a été déposé le 29 juin dernier devant le greffe du tribunal de commerce de Paris.

Le document mentionne Meeschaert AM comme société absorbante et Amilton AM en tant que société absorbée. Il précise par ailleurs que la Financière Meeschaert détient la totalité des actions de la société absorbante et de la société absorbée. Aussi précise-t-il qu'il ne sera procédé à aucune augmentation de capital de la société absorbante, Meeschaert AM

Fabien Bismuth, président de LFPI Gestion, avait évoqué cette fusion lors du rachat de Meeschaert par LFPI en avril, indiquant que le nouveau Meeschaert AM devrait gérer 3 milliards d'euros dont 1,2 milliard provenant d'Amilton AM.

Amilton AM avait racheté 100% de LFPI AM en novembre 2019 et avait vu LFPI prendre 60% du capital d'Amilton.

Mi-avril, le groupe LFPI indiquait gérer plus de 12 milliards d'euros et être implanté dans six pays d' Europe et aux Etats-Unis.