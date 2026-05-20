Medtronic va mettre la main sur SPR Therapeutics

Medtronic fait part de son intention d'acquérir SPR Therapeutics, une entreprise non cotée de technologie médicale et un leader dans les thérapies temporaires de stimulation percutanée du nerf périphérique (SNP) pour la gestion de la douleur chronique.

La transaction, qui s'inscrit dans une politique d'accords stratégiques visant à renforcer davantage les principales franchises de Medtronic, consiste en un paiement initial d'environ 650 MUSD pour l'ensemble des capitaux propres de SPR.

Cette acquisition prévue augmentera la capacité du groupe de technologies médicales à accompagner davantage de patients avec des options complémentaires et peu invasives de soulagement de la douleur plus tôt dans leur parcours de soins.

Elle lui permettra de mettre la main sur le système SPRINT PNS de SPR, approuvé par la FDA américaine, une thérapie à court terme de 60 jours conçue pour soulager la douleur grâce à une approche temporaire sans implant permanent.

Soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, cette transaction devrait être finalisée au cours du 1er semestre de l'exercice fiscal 2027 de Medtronic, qui a officiellement débuté le 25 avril dernier.