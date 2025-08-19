 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Medtronic revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'impact moindre des droits de douane
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 12:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de dispositifs médicaux Medtronic MDT.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2026 et a dit s'attendre à un impact moins important que prévu des droits de douane proposés par le président américain Donald Trump.

La société basée à Galway, en Irlande, prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 5,60 et 5,66 dollars par action, contre une fourchette de prévisions précédente de 5,50 à 5,60 dollars par action.

Les investisseurs attendent beaucoup des fabricants d'appareils médicaux, qui continuent de bénéficier d'une demande soutenue de chirurgies non urgentes - en particulier chez les Américains plus âgés - au cours des derniers trimestres.

Medtronic a revu à la baisse son estimation de l'impact des droits de douane à environ 185 millions de dollars pour l'année, contre une fourchette précédente de 200 à 350 millions de dollars .

