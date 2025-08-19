Medtronic relève l'un de ses objectifs financiers annuels après un bon premier trimestre

(AOF) - Medtronic a bien débuté son exercice fiscal 2025/2026 avec des résultats globalement supérieurs aux prévisions. Sur le premier trimestre clos le 25 juillet, la société spécialisée dans les technologies médicales a vu son bénéfice net atteindre 1,047 milliard de dollars, quasi-stable par rapport à la même période un an plus tôt où il s’était élevé à 1,049 milliard de dollars. Le bénéfice dilué par action non-GAAP a atteint 1,26 dollar, contre des attentes à 1,23 dollar. Quant au chiffre d’affaires trimestriel, il a progressé de 8,38%, à 8,578 milliards de dollars.

En organique, la croissance est de 4,8% et la société précise qu'il s'agit de son onzième trimestre consécutif d'une hausse organique de ses revenus à un chiffre.

Pour l'ensemble de son exercice 2025/2026, Medtronic a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels et a même relevé celui de bénéfice dilué par action non-GAAP qui est désormais attendu entre 5,60 et 5,66 dollars, contre une précédente estimation comprise entre 5,50 et 5,60 dollars. Le reste est inchangé et le groupe table sur une progression organique de ses revenus d'environ 5%, hors impact des changes.

AOF - EN SAVOIR PLUS