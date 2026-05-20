Medtronic prévoit d'acquérir SPR Therapeutics pour 650 millions de dollars afin d'élargir l'éventail des options thérapeutiques contre la douleur

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Le fabricant de dispositifs médicaux Medtronic MDT.N a annoncé mercredi son intention d'acquérir la société privée SPR Therapeutics pour environ 650 millions (XX millions d'euros) de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre la douleur chronique.

* Cette opération permet à Medtronic d'accéder au système SPRINT de SPR, un traitement de 60 jours conçu pour soulager la douleur sansnécessiter d'implant permanent.

* SPR Therapeutics se concentre sur des solutions de gestion de la douleur non opioïdes, non chirurgicales et peu invasives.

* Medtronic a déclaré que cette acquisition lui permettrait d'atteindre davantage de patients grâce à des options de soulagement de la douleur moins invasives.

* La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'exercice 2027 de Medtronic, qui a débuté le 25 avril, sous réserve des autorisations réglementaires.