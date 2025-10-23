Medtronic et Abbott chutent après que le CDMO a fait état de la lenteur de l'adoption de certains dispositifs cardiaques et nerveux

23 octobre - ** Les actions des fabricants de dispositifs médicaux Medtronic MDT.N chutent de 2 % à 94 $ et Abbott

ABT.N de 1,2 % à 126,37 $

** L'organisation de développement et de fabrication à façon de dispositifs médicaux (CDMO) Integer Holdings ITGR.N s'attend à ce que "les ventes de 3 nouveaux produits diminuent en 2026... 2 produits d'électrophysiologie et 1 nouveau produit de neuromodulation pour un client émergent"

** L'adoption de ces produits par le marché a été plus lente que prévu - ITGR

** Dans nos conversations avec les investisseurs, la plupart tournent autour des dispositifs d'ablation cardiaque à champ pulsé, tels que Pulse Select ou Affera de MDT, Volt d'ABT, ou Varipulse de Johnson & Johnson JNJ.N - selon la société de courtage Citi

** Il y a moins de consensus concernant la neuromodulation... les investisseurs pensent qu'il pourrait également s'agir de quelque chose dans le portefeuille de MDT ou de l'implant d'Inspire INSP.N pour l'apnée obstructive du sommeil - Citi

** Les actions d'ITGR ont baissé de 30 % et celles d'INSP de 2,3 %

** Boston Scientific BSX.N n'utilise pas Integer comme fabricant tiers, à notre connaissance - Citi

** En incluant l'évolution de la séance, l'action MDT a augmenté de 17,6 %, l'action ABT de 11,7 %, l'action ITGR de 44,7 % et l'action INSP de 57,1 % depuis le début de l'année