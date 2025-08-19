Medtronic: en berne malgré un relèvement d'objectifs
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 16:05
Le fournisseur d'équipements médicaux confirme par ailleurs anticiper une croissance organique de ses revenus de l'ordre de 5% pour son exercice 2025-26, soit une croissance totale attendue entre 6,5 et 6,8%.
Au titre de son premier trimestre comptable, Medtronic dévoile un BPA ajusté en légère hausse de 2% à 1,26 dollar, pour des revenus ajustés en croissance de 8,4% à 8,5 milliards (+4,8% sur une base organique).
'Nous avons fait preuve de vigueur dans plusieurs catégories de produits innovantes, dont l'ablation par champ pulsé, les valves transcathéter, la neuromodulation, les diabètes et la stimulation sans sonde', souligne son PDG Geoff Martha.
Valeurs associées
|88,770 USD
|NYSE
|-4,37%
