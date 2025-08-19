Medtronic: en berne malgré un relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 16:05









(Zonebourse.com) - Medtronic lâche 5% en début de séance à Wall Street après la publication de ses résultats trimestriels, accompagnés pourtant d'un relèvement de sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté à 5,60-5,66 dollars, et non plus 5,50-5,60 dollars.



Le fournisseur d'équipements médicaux confirme par ailleurs anticiper une croissance organique de ses revenus de l'ordre de 5% pour son exercice 2025-26, soit une croissance totale attendue entre 6,5 et 6,8%.



Au titre de son premier trimestre comptable, Medtronic dévoile un BPA ajusté en légère hausse de 2% à 1,26 dollar, pour des revenus ajustés en croissance de 8,4% à 8,5 milliards (+4,8% sur une base organique).



'Nous avons fait preuve de vigueur dans plusieurs catégories de produits innovantes, dont l'ablation par champ pulsé, les valves transcathéter, la neuromodulation, les diabètes et la stimulation sans sonde', souligne son PDG Geoff Martha.





Valeurs associées MEDTRONIC 88,770 USD NYSE -4,37%