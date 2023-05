Medtech: Spineguard lève 7,5 millions d'euros en financement obligataire

(AOF) - SpineGuard annonce la mise en place d’un financement obligataire d’un montant nominal maximum potentiel de 7,5 millions d’euros avec Nice & Green S.A, société d’investissement dont elle est partenaire depuis 2017. Spécialiste du guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, Spineguard précise qu’il s’agit pour elle « dans un contexte macro-économique volatil », de sécuriser son financement à long terme, en capitalisant sur ses « bonnes performances » en 2022 et 2023.

La société prévoit d'utiliser ce financement, baptisé " Programme Horizon " pour notamment " accélérer le renforcement commercial, marketing et logistique " de sa filiale aux Etats-Unis afin de soutenir sa croissance sur son principal marché. Il lui faudra également " rembourser sa dette obligataire de manière anticipée " afin d'améliorer son bilan et de diminuer ses frais financiers et " constituer une enveloppe de financement mobilisable pour des opportunités de croissance et d'innovation ".

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.