Medtech: Spineguard intensifie sa collaboration avec XinRong pour pénétrer le marché chinois

(AOF) - SpineGuard gagne 24,21% à 0,79 euro après l'annonce de l'extension de sa collaboration avec la medtech chinoise XinRong Medical Group. La spécialiste du guidage chirurgical en temps réel pour le placement d’implants osseux précise que la collaboration s’étend désormais à une distribution exclusive en Chine de l'ensemble du portefeuille de produits SpineGuard et au financement de l'enregistrement des nouveaux produits SpineGuard auprès de la National Medical Products Administration (NMPA), l’autorité chinoise chargée des produits de santé.

Les deux partenaires envisagent également le co-développement potentiel d'un système de vis intelligentes pour le marché chinois de la chirurgie vertébrale.

L'enregistrement des nouveaux dispositifs auprès de la NMPA pour le marché chinois va être financé par un apport au capital de SpineGuard de 500 000 euros par XinRong Medical. SpineGuard va émettre 500 000 nouvelles actions au prix de 1 euro par action, ce qui représente 1,28% des actions actuellement émises, avec une période de blocage de 18 mois. SpineGuard sera propriétaire de tous les enregistrements de produits qui seront effectués par l'intermédiaire d'un agent réglementaire tiers désigné conjointement par les deux sociétés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.