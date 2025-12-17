Medline fait ses débuts sur le Nasdaq et se place en tête des introductions en bourse de 2025 avec une valorisation de 46 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de Medline s'ouvrent à près de 21 % au-dessus du prix de l'offre

*

Les tarifs douaniers représentent un défi pour Medline

*

SpaceX et d'autres envisagent une cotation en 2026

(Remaniement complet) par Echo Wang, Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

Les actions de Medline MDLN.O ont augmenté de 20,7% lors de leurs débuts très attendus à New York mercredi, valorisant le géant des fournitures médicales à 46 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse aux États-Unis depuis la cotation de Rivian en 2021, couronnant une année forte pour les nouvelles cotations et alimentant l'optimisme pour 2026.

Les actions de la société ont ouvert à 35 dollars, alors que le prix d'introduction en bourse était de 29 dollars par action.

Le fabricant et distributeur de fournitures médicales - acquis pour 34 milliards de dollars en 2021 par Blackstone

BX.N , Carlyle CG.O et Hellman & Friedman dans le cadre de l'une des plus importantes acquisitions par emprunt de tous les temps - a vendu 216 millions d'actions pour lever 6,26 milliards de dollars dans le cadre d'une offre élargie, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse jamais réalisée par un fonds d'investissement privé.

"Nous allons gérer l'entreprise exactement de la même manière qu'hier. L'introduction en bourse nous permet simplement de racheter des dettes et d'amplifier notre voix", a déclaré Jim Boyle, directeur général de Medline.

Les débuts de la société sur le marché constituent également la plus grande introduction en bourse au niveau mondial en 2025, dépassant l'offre de 5,3 milliards de dollars du fabricant chinois de batteries CATL à Hong Kong en mai, selon les données compilées par LSEG.

UNE ACTIVITÉ ROBUSTE, MAIS DES INQUIÉTUDES CONCERNANT LES DROITS DE DOUANE SUBSISTENT

Medline, fondée en 1966 par les frères Jon et Jim Mills et basée à Northfield, dans l'Illinois, est un important fabricant et distributeur de fournitures médicales telles que des kits chirurgicaux, des gants et des blouses utilisés par les hôpitaux du monde entier.

La société, qui est en concurrence avec McKesson MCK.N et Cardinal Health CAH.N , a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires net chaque année depuis sa création, malgré les cycles économiques et la pandémie de COVID-19.

Bien que Medline s'approvisionne et fabrique des produits dans des régions frappées par des droits de douane telles que l'Asie, Boyle a déclaré que la société possédait 33 installations, dont 19 aux États-Unis, et qu'environ la moitié de sa production provenait des États-Unis ou de l'Amérique du Nord.

La position dominante de Medline dans le domaine des équipements médicaux de marque, y compris les gants chirurgicaux et les fauteuils roulants, a séduit les investisseurs, qui sont attirés par ses perspectives de croissance et considèrent que l'entreprise est relativement à l'abri des fluctuations économiques plus générales.

"Il s'agit d'un profil très différent de l'introduction en bourse de croissance typique - Medline est rentable, génère des liquidités et est bien comprise, ce qui résonne dans le marché actuel", a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche principal chez IPO Boutique.

Medline a déclaré un bénéfice net de 977 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 20,6 milliards de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 27 septembre, contre 911 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars pour la même période de l'année précédente.

SPACEX EN TÊTE DE LISTE POUR 2026

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis est restée résiliente en 2025, en dépit de l'impact de la volatilité du marché en avril, alimentée par les tarifs douaniers radicaux du président Donald Trump, ainsi que par la plus longue fermeture du gouvernement.

Les premières ventes d'actions aux États-Unis cette année ont permis de lever un montant combiné de 46,15 milliards de dollars - à l'exclusion des entreprises à blanc - le plus élevé depuis le boom de 2021, selon les données de Dealogic. Le nombre total d'offres traditionnelles a augmenté de plus de 21 % en 2025 par rapport à l'année précédente.

"Le marché des introductions en bourse a poursuivi sa reprise en 2025 malgré les vents contraires des tarifs douaniers et de la fermeture du gouvernement, qui ont empêché ce qui aurait pu être un rebond plus important", a déclaré Nicholas Einhorn, directeur de recherche chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

Le producteur de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N , la fintech suédoise Klarna KLAR.N , la société d'informatique en nuage CoreWeave CRWV.O et l'émetteur de stablecoins Circle

CRCL.N figurent parmi les plus importantes introductions en bourse américaines de 2025.

Wall Street prévoit une reprise plus forte l'année prochaine, avec des entreprises très médiatisées telles que SpaceX d'Elon Musk qui se préparent à une éventuelle entrée en bourse.

Une cotation réussie de Medline pourrait également encourager d'autres entreprises financées par le capital-investissement à aller de l'avant avec leurs projets.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan ont agi en tant que chefs de file pour l'offre de Medline.