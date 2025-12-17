Medline bondit après l'introduction en bourse de l'entreprise de fournitures médicales, qui s'élève à plus de 6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre -

** Les actions de la société de fournitures médicales Medline MDLN.O ont bondi de plus de 20 % lors de leur introduction en bourse, après que la société ait levé plus de 6 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse de 2025

** MDLN ouvre à 35 $ contre 29 $ lors de l'introduction en bourse, ce qui donne à la société une valeur d'environ 46 milliards de dollars. L'action a récemment augmenté de 28,4 % à

$37.25

** MDLN, basée à Northfield, Illinois, a annoncé tard mardi la vente () d'environ 216 millions d'actions, au-delà de ses plans d'offrir 179 millions d'actions, à l'extrémité supérieure de la fourchette 26-30 $ pour une taille d'opération d'environ 6,3 milliards de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission de 179 millions d'actions pour rembourser la dette au titre de ses facilités de prêt à terme et à des fins générales, et d'utiliser le produit de l'émission d'environ 37 millions d'actions pour acheter des actions ordinaires de classe A supplémentaires ou racheter un nombre équivalent de participations en circulation à certains de ses propriétaires antérieurs à l'introduction en bourse, selon la déclaration

** En 2021, un consortium de sociétés de capital-investissement comprenant Blackstone BX.N , Carlyle

CG.O et Hellman & Friedman a acheté dans le cadre d'une transaction de 34 milliards de dollars

** Le marché des introductions en bourse a fait un retour en force en 2025 après une accalmie de trois ans, malgré la volatilité du marché en avril, alimentée par les tarifs douaniers du président Donald Trump, et la plus longue fermeture du gouvernement qui a temporairement fait dérailler l'activité

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA et JP Morgan sont à la tête d'un syndicat de prise ferme de plus de 40 sociétés pour l'introduction en bourse de MDLN (cliquez ici () pour le prospectus d'offre)