Mediobanca réitère son opposition à l'offre de MPS
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 12:10

La banque Mediobanca

MDBI.MI a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi BMPS.MI sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante.

Dans un communiqué, Mediobanca affirme notamment que "l'offre manque de justification industrielle et n'est pas avantageuse pour les actionnaires", citant notamment "une valorisation de Mediobanca qui est tout à fait inadéquate par rapport à sa valeur fondamentale".

Monte dei Paschi (MPS) a amélioré mardi son Offre publique d'échange (OPE) sur sa rivale milanaise en ajoutant un paiement en numéraire de 750 millions d'euros à l'échange d'actions faisant grimper la valeur de l'offre à plus de 16 milliards d'euros.

Selon des données boursières publiées mercredi, MPS a franchi le seuil d'acceptation minimum pour son offre sur Mediobanca, fixé à 35%, en acquérant 38,5% de son capital.

L'offre de la banque italienne, qui se terminait le 8 septembre, sera finalement ouverte jusqu'au 16 septembre.

(Rédigé par Elvira Pollina et Gianluca Semeraro ; version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

