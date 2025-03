Medincell - Teva, le partenaire de Medincell, a présenté les résultats d’une enquête qui souligne la satisfaction des patients et des professionnels ayant participé à l’étude de phase 3 de l’Olanzapine LAI

Plus de 92 % des patients atteints de schizophrénie ayant reçu Olanzapine LAI dans le cadre de l’étude de phase 3 SOLARIS se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits du protocole d’initiation, de la fréquence des injections et du traitement en général.





Richard Malamut, Directeur Médical de Medincell, a déclaré : « La satisfaction des patients et des professionnels de santé à l’égard des traitements disponibles est essentielle pour assurer une prise en charge efficace de la schizophrénie. Outre les résultats positifs obtenus en termes d’efficacité2, l’essai de phase 3 de notre formulation injectable à libération prolongée d’olanzapine a montré un potentiel prometteur pour réduire le risque de syndrome post-injection (PDSS)3,4. De plus, les premiers retours cliniques sont encourageants et confirment que les caractéristiques clés de notre technologie – fréquence des injections, protocole d’initiation simple et administration sous-cutanée – sont particulièrement appréciées. Ces atouts pourraient jouer un rôle majeur pour élargir l’accès à un traitement optimal à un plus grand nombre de patients atteints de schizophrénie »