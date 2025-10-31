Medincell soutenu par l'optimisme de Jefferies

(AOF) - Medincell (+6,50%, 39 euros) est entouré et profite d’une note positive de Jefferies qui a confirmé sa recommandation à Acheter, en relevant sensiblement son objectif de cours de 22 à 50 euros. Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 36,54% par rapport à la clôture de jeudi. Pour la banque d’investissement américaine, "le cours du titre ne reflète pas encore pleinement le potentiel de ventes maximales des produits commercialisés et en développement, et donc la voie vers la rentabilité de Medincell pour l’exercice 2027".

Pour Jefferies, l'action dispose encore d'un potentiel de hausse malgré un gain déjà de plus de 120% depuis le début de l'année. Parmi les catalyseurs, les analystes évoquent le produit Uzedy, développé en partenariat avec Teva, dans le traitement de la schizophrénie et son approbation récente pour le trouble bipolaire de type I, ainsi que l'approbation espérée au second semestre 2026 de mdc-TJK, également en partenariat avec Teva, dans le traitement de la schizophrénie.

Pour rappel, la société de licensing pharmaceutique en phase clinique et commerciale a le droit à 105 millions de dollars de paiement d'étape commerciaux pour chaque médicament et à des redevances de l'ordre de 5 à 10%.

La banque d'investissement américaine estime qu'Uzedy n'en est qu'au début de sa trajectoire de croissance, tandis que le potentiel de mdc-TJK est de plusieurs milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Spécialiste des médicaments injectables à action prolongée, luttant contre la schizophrénie et les douleurs postopératoires, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 9 M€ découlant de versements financiers de clients ou partenaires et réparti entre Teva (60 %), la fondation Gates (18 %), Unitaid (7 %) ;

- Ambition : développement rapide du portefeuille de produits en capitalisant sur la technologie propriétaire BEPO® combinée avec des principes actifs et de nouvelles molécules, développées intégralement en partenariat dès le début du processus de R&D ;

- Capital ouvert, la famille fondatrice Nguyen détenant 9,57 % des actions, Franck Sturtz derrière les salariés et consultants (21,05 %), Plilippe Guy présidant le conseil de 7 administrateurs, Chrisophe Douat étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires sur 5 piliers :

- le développement en interne d’où une maîtrise du choix des médicaments candidats, un contrôle accrû sur les produits et la limitation des risques

- la plateforme SteadyTeq, au cœur des formulations UZEDY et TEV-74 créées avec TEVA

- le développements en partenariats dans un but d’optimisation financière : avec TEVA depuis 2013, avec le canadien AIC, Unitaid, la fondation Gates et, depuis 2024, le laboratoire AbbVie pour le développement de 6 traitements,

- la maîtrise des polymères par le biais d’une société commune avec Corbion,

- l’innovation, soutenue par 21,1 M€ de frais de R&D, avec 3 avancées prometteuses : l’amélioration du potentiel immunomodulateur d’un anticorps monoclonal ciblant les tumeurs dans le mélanome, la sortie de BEPO® STAR, technologie élargie à un plus grand nombre de médicaments et, enfin un dispositif in vitro accélérant les formulations et la sélection des candidats précliniques ;

- Stratégie environnementale de réduction des quantités de principes actifs, de contrôle de leur élimination et d’éco-conception des produits ;

- Evolution du portefeuille : UZEDY® commercialisé (schizophrénie), mdcTJK (schizophrénie) et mdcCWM en clinique phase 3 (douleur post-opératoire) puis mdc WWM (contraception) et mdcSTM (paludisme) en phase préclinique ;

- Succès du partenariat avec TEVA : mise sur le marché américain de UZEDY® et des résultats prometteurs pour le TEV-749, avec demande de mise sur le marché américain au 2 nd semestre avec l’objectif d’un pic des ventes de 1,5 à 2 Mds€ ;

- Bilan renforcé en mars par l’augmentation de capital de 42,9 M€.

=/ Défis /=

- Fortes attentes à l’égard du partenariat avec AbbVie : accord de co-développement et de licence accompagné d’un financement de 35 M$ pouvant déboucher à terme jusqu’à 1,9 Md$ de milestones et de royalties ;

- Réponse de l’autorité américaine à l’extension de l’UZEDY aux troubles bi-polaires ;

- Objectif 2025-2026 (exercice clos le 31 mars) : chiffre d’affaires multiplié par 2 ou 3 grâce aux royalties sur les ventes de l’UZEDY® aux États-Unis et réduction des pertes opérationnelles, la rentabilité opérationnelle étant visée pour l’exericice 2026-27 au plus tard ;

- Absence de dividende.