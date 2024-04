Medincell s'allie à AbbVie pour développer jusqu'à 6 produits

(AOF) - Medincell a annoncé un accord avec l'Américain AbbVie pour codévelopper et commercialiser jusqu'à six produits dans différents domaines thérapeutiques et indications. La biotech spécialiste des médicaments injectables à action prolongée précise qu’elle utilisera sa plateforme technologique pour la formulation de ces thérapies et qu’elle sera en charge des activités de formulation, des études précliniques, y compris des activités de support CMC (Chemistry, Manufacturing, and Controls), pour amener les candidats jusqu’au stade clinique.

AbbVie financera et conduira le développement clinique de chaque programme et aura la charge de l'approbation réglementaire, de la fabrication et de la commercialisation.