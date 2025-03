Medincell renforce son Conseil d’administration pour accompagner sa croissance

Pascal Touchon rejoint le Conseil d’administration :

• 40 ans d'expérience internationale dans l'industrie biopharmaceutique à des postes de direction générale et stratégique et en tant que membre de conseils d'administration de sociétés américaines et européennes,

• Ancien Directeur Mondial de la Stratégie et du Business Development puis de l’activité globale Cell & Gene de Novartis Oncology, il a dirigé le développement et le lancement international de la toute première thérapie cellulaire et génique approuvée aux États-Unis,

• Actuellement Président du Conseil d’Atara Biotherapeutics (États-Unis), Administrateur d’Ipsen, et conseiller du fonds d’investissement dédié aux sociétés biopharmaceutiques, Jeito Capital.



Cette évolution de la gouvernance s’inscrit dans un processus en cours d’enrichissement des expertises au sein du conseil d’administration afin d’accompagner l’accélération de la croissance de Medincell.



