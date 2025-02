Medincell reçoit un paiement d'étape de 5 millions de dollars de Teva

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Notre partenaire poursuit activement le développement clinique de l'olanzapine LAI pour déposer une demande de mise sur le marché aux États-Unis", commente le directeur médical Richard Malamut. "Cette approche structurée témoigne d'un engagement fort pour répondre à un besoin critique non satisfait. Grâce à la technologie de Medincell, une formulation injectable à longue durée d'action de l'Olanzapine pourrait être largement utilisée par les patients atteints de schizophrénie ".

(AOF) - La société Medincell (-1,39% à 15,58 euros) annonce qu’elle va recevoir un paiement d'étape de 5 millions de dollars de Teva marquant la fin de l'étude Solaris (dernier patient, dernière visite). L’essai clinique pivot de phase 3 pour l’injectable à libération prolongée d’olanzapine (LAI) dans la schizophrénie est désormais terminé, le dernier patient de la période de sécurité en ouvert de 48 semaines ayant effectué sa dernière visite. Teva finance et pilote le développement réglementaire du produit.

