MedinCell publie ses résultats financiers semestriels consolidés (avril 2023 - septembre 2023)

Lancement de la commercialisation aux Etats-Unis par Teva de UZEDY™, premier produit basé sur la technologie BEPO®, et encaissement des premières royalties à hauteur de 635 K€ (mai - septembre 2023)



Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell déclare :

« L’encaissement de revenus commerciaux va transformer durablement MedinCell, d’autant que les premières tendances de prescriptions de UZEDY, tout comme les retours des professionnels et des patients, sont très prometteurs. Autre bonne nouvelle, les revenus provenant de UZEDY devraient rapidement être complétés par ceux de mdc-TJK, dont les résultats de phase 3 sont désormais attendus dès 2024.

Au regard de ces éléments, notre objectif est d’atteindre la rentabilité opérationnelle dès que possible et de générer des revenus complémentaires avec de nouveaux partenariats pour étendre notre visibilité de trésorerie jusqu’à cet horizon. »



