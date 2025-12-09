Medincell publie ses résultats financiers semestriels consolidés (1er avril 2025 - 30 septembre 2025)

Christophe Douat, Directeur général de Medincell : « Nous sommes satisfaits de constater la croissance et le dynamisme de la société, nous sommes entrés dans les années les plus transformatrices de l’histoire de Medincell. UZEDY affiche de solides performances et le lancement attendu d’Olanzapine LAI l’année prochaine devrait être un levier de croissance majeur. Nous continuons à faire progresser le troisième moteur de notre stratégie Shift to Growth avec en tête notre premier programme en partenariat avec AbbVie, tout en poursuivant l’expansion et la diversification de notre portefeuille et de nos collaborations avec des partenaires pharmaceutiques de premier plan. »



