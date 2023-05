MedinCell lance une Offre Globale d'environ 25 millions d’euros

L’Offre Globale d'environ 25 millions d’euros est destinée aux investisseurs institutionnels via un Placement Privé au travers d'un processus accéléré de construction de livre d'ordres, ainsi qu’aux actionnaires individuels via la plateforme PrimaryBid uniquement en France



Les fonds levés permettront à MedinCell de poursuivre le développement de son portefeuille de produits et de renforcer ses activités de R&D.



La FDA américaine a accordé le 28 avril 2023 l'approbation d'UZEDY™, le premier traitement innovant formulé avec la plateforme technologique BEPO® de MedinCell et désormais commercialisé par Teva. Deux autres produits, basés sur la même plateforme technologique, sont déjà en phase 3 et plusieurs autres sont en cours de développement.



MedinCell, société pharmaceutique technologique au stade commercial développant un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans divers domaines thérapeutiques (la "Société"), annonce aujourd'hui le lancement d'une Offre Globale (telle que définie ci-après) d’un montant d’environ 25 millions d’euros, au travers d'une offre aux investisseurs institutionnels, via un Placement Privé, et aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.



