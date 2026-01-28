Medincell-Hausse de 63% des ventes d'Uzedy à $191 mlns en 2025

Medincell MEDCL.PA a fait état mercredi d'une hausse de 63% des ventes de son traitement de la schizophrénie modérée Uzedy à 191 millions de dollars (159,51 millions d'euros) en 2025.

Pour 2026, les ventes du traitement développé par Medincell et commercialisé aux États-Unis par son partenaire Teva

TEVA.TA sont estimées entre 250 et 280 millions de dollars.

Ces données ont été communiquées à l'occasion de la publication mercredi des résultats financiers de Teva.

Medincell a précisé dans un communiqué être éligible au versement de royalties de 5% à 9% ("mid-to high-single digit") sur les ventes nettes et à 105 millions de dollars de milestones commerciaux.

Le laboratoire a également indiqué qu'une demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne pour l'Olanzapine LAI, traitement mensuel de la schizophrénie chez l’adulte, devrait être déposée par Teva au deuxième trimestre 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)