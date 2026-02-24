Medincell fera une présentation à TD Cowen 46th Annual Healthcare Conference à Boston, du 2 au 4 mars 2026

Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée, annonce aujourd'hui sa participation à TD Cowen 46th Annual Healthcare Conference, qui se déroulera du 2 au 4 mars 2026 à Boston.

La Société fera une présentation le mardi 3 mars 2026 à 19h50 heure de Paris (1:50pm ET).

Des rendez-vous individuels avec Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance peuvent être organisés via les organisateurs de la conférence ou en contactant directement Medincell.





