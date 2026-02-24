 Aller au contenu principal
Medincell fera une présentation à TD Cowen 46th Annual Healthcare Conference à Boston, du 2 au 4 mars 2026
information fournie par Boursorama CP 24/02/2026 à 18:00

Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée, annonce aujourd'hui sa participation à TD Cowen 46th Annual Healthcare Conference, qui se déroulera du 2 au 4 mars 2026 à Boston.
La Société fera une présentation le mardi 3 mars 2026 à 19h50 heure de Paris (1:50pm ET).
Des rendez-vous individuels avec Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance peuvent être organisés via les organisateurs de la conférence ou en contactant directement Medincell.


Valeurs associées

MEDINCELL REG
24,1200 EUR Euronext Paris -2,27%

