Medincell et iM4TB développent une version injectable à action prolongée d'un candidat-médicament

(AOF) - Medincell et iM4TB, une fondation suisse à but non lucratif, ont lancé le développement d’une version injectable à action prolongée du Macozinone, un traitement expérimental prometteur contre la tuberculose. Avec un injectable à libération prolongée permettrait de relever plusieurs défis comme l’accès facilité, l’amélioration de l’observance des patients même après la disparition des symptômes et la réduction du risque de résistance médicamenteuse. Pour rappel, la tuberculose est encore responsable de plus de 1,2 million de morts chaque année.

