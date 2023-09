MedinCell - Dr Grace Kim, spécialiste reconnue en stratégie financière et relations investisseurs du secteur biopharma américain, rejoint MedinCell

Grace Kim a vingt ans d'expérience en stratégie financière et en business development dans des entreprises privées et publiques



Elle a démontré sa capacité à mettre à profit son puissant réseau à Wall Street pour optimiser les stratégies de développement de capital et maximiser la création de valeur à long terme



Grâce à son expérience en stratégie financière dans le secteur biopharma et à son réseau dans l'industrie, Dr Kim participera à la réalisation des objectifs suivants de MedinCell :



Ancrer le positionnement stratégique et établir des relations avec les plus importants gestionnaires d'actifs biopharma américains, les principaux analystes sell-side et buy-side, et les acteurs clés du secteur pharmaceutique



Conseiller et accompagner la stratégie financière aux Etats-Unis



Soutenir les activités de business development



« Nous sommes très fiers d'accueillir Grace, qui est reconnue comme l'une des meilleures stratèges américaines en matière de relation investisseurs », a déclaré Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell.