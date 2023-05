MedinCell annonce le succès de son Offre Globale et lève 25 millions d'euros

Placement privé réussi permettant d'atteindre un montant total de 25 millions d'euros



Situation financière solide pour poursuivre le développement du portefeuille et renforcer les activités de R&D



Visibilité de trésorerie prolongée au moins jusqu’au T4 2025



MedinCell, société pharmaceutique technologique au stade commercial développant un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans divers domaines thérapeutiques (la "Société"), a annoncé aujourd'hui le succès de son Offre Globale (définie ci-dessous) pour un montant final de 25,1 millions d'euros auprès d’investisseurs français et internationaux via un Placement Privé, et aux investisseurs particuliers français via la plateforme PrimaryBid.



