MedinCell annonce le lancement de la phase 3 de F14 (mdc-CWM), premier traitement localisé visant à soulager la douleur pendant plusieurs semaines après une arthroplastie totale du genou

Euronext : MEDCL · Montpellier - France · 7 Novembre 2022 – 19h00 CET



• L'étude est conduite aux États-Unis et financée par le partenaire de MedinCell, Arthritis Innovation Corporation (AIC)



• F14 (mdc-CWM) est une formulation à libération prolongée d’un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), le célécoxib, administré dans l’articulation au moment de la pose d’une prothèse du genou



• mdc-CWM vise à faciliter le rétablissement du patient en soulageant la douleur pendant plusieurs semaines et en améliorant la récupération fonctionnelle, tout en réduisant la consommation d’opiacés

pouvant mener à l’addiction



• L'essai d'innocuité et d'efficacité de Phase 3, multicentrique, randomisé, en double aveugle et portant sur 150 patients a été conçu en concertation avec la FDA américaine



• F14 (mdc-CWM) est le troisième produit utilisant la technologie propriétaire BEPO® de MedinCell à atteindre ou à avoir terminé un essai clinique de Phase 3